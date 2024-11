Boneco com foto de Rogério Ceni é pendurado em viaduto em Salvador

? Ministério do Esporte (@EsporteGovBR) November 4, 2024

"Coincidentemente, na partida desta noite, Bahia, São Paulo e Ministério do Esporte realizam a campanha chamada de "Cadeiras Vazias", que visa alertar sobre as várias formas de violência que afastam o público do futebol, desde agressões letais até outros atos graves, como racismo, homofobia, xenofobia, violência contra a mulher e intolerância religiosa", ressaltou o Bahia em nota.