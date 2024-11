BNDES cria linha de crédito digital de R$1 bi para micro e pequenas empresas

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira a criação de uma linha de crédito de 1 bilhão de reais (BNDES Crédito Digital) para micro e pequenas empresas que poderá ser contratada por meio de aplicativos e internet banking de instituições financeiras parceiras.

Sicredi e BTG já começaram a operacionalizar a solução em suas plataformas digitais e o BNDES espera que outros agentes financeiros iniciem a operacionalização nos próximos meses.

"É de grande significado para nós estarmos junto do BNDES nesse lançamento, pois, além de reforçar a parceria que temos, proporciona uma facilidade muito importante aos nossos associados", disse o diretor executivo de Negócios, Crédito e Produtos do Sicredi, Gustavo Freitas, em comunicado do BNDES.

"A autocontratação gera muita agilidade para o atendimento da necessidade do empreendedor com liberação do recurso no mesmo dia, sem necessidade de deslocamento à agência", acrescentou.

O cliente pode solicitar o crédito por aplicativo ou pelo internet banking da instituição financeira na web.

O financiamento tem taxa fixa a partir de 1,49% ao mês e prazos de até 60 meses. Os recuros podem ser destinados a operações como compra de insumos, pagamento da folha de pessoal e investimentos, segundo o comunicado do BNDES.