Atividade de serviços da China acelera com melhora das condições, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais rápido em três meses em outubro, impulsionada pelos primeiros sinais de que o grande estímulo de Pequim estava ajudando a melhorar as condições de negócios, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta terça-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global subiu para 52,0 em outubro, de 50,3 no mês anterior. A marca de 50 separa expansão de contração em uma base mensal.

Esse resultado coincidiu com o PMI oficial divulgado na semana passada, que mostrou que a atividade não manufatureira, incluindo serviços e construção, voltou a expandir.

A economia da China cresceu no terceiro trimestre no ritmo mais lento desde o início de 2023, com o setor imobiliário mostrando poucos sinais de estabilização, enquanto Pequim corre para atingir sua meta de crescimento para este ano.

Pequim lançou medidas de estímulo monetário e de apoio ao setor imobiliário em setembro. Pouco depois, uma reunião dos principais líderes do Partido Comunista, o Politburo, prometeu os "gastos necessários" para levar o crescimento de volta aos trilhos.

A pesquisa mostrou que o volume de novos negócios aumentou de 51,0 em setembro para 52,1. No entanto, a expansão da entrada de novos negócios vindos do exterior diminuiu.

Foram observadas pressões sobre a capacidade produtiva, já que os novos negócios aumentaram o acúmulo de trabalho. Como resultado, os provedores de serviços aumentaram seus níveis de emprego pelo segundo mês consecutivo.

O crescimento dos preços de insumos desacelerou para um recorde de baixa de três meses, embora as empresas ainda estejam lutando contra o aumento dos custos de materiais e de energia.

A confiança geral aumentou para o seu ponto mais alto em cinco meses, com algumas empresas aumentando os esforços promocionais para apoiar o crescimento das vendas no ano seguinte.

Juntamente com o PMI do setor industrial, o PMI Composto Global do Caixin/S&P subiu de 50,3 em setembro para 51,9.

