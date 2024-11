Ambicioso projeto de lei para um Reino Unido sem tabaco chega ao Parlamento

O Reino Unido deseja tornar-se progressivamente um país sem tabaco e nesta terça-feira (5) foi apresentado no Parlamento um projeto de lei que proíbe a sua venda à geração nascida depois de 2009, uma medida pioneira e ambiciosa.

"Esta é uma legislação revolucionária de saúde pública", elogiou o ministro da Saúde do governo trabalhista, Wes Streeting.

Esta medida vai ajudar a "salvar milhares de vidas e proteger o SNS", o serviço público de saúde, acrescentou.

Se o texto for aprovado, as pessoas nascidas depois de 2009 nunca mais poderão comprar cigarros legalmente no Reino Unido.

Esta será "a primeira geração livre de tabaco no nosso país", acrescentou o ministro.

Fumar é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, o mais comum e mortal no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Reino Unido, este tipo de câncer é responsável pela morte de cerca de 80.000 pessoas por ano.

Os trabalhistas, que chegaram ao poder em julho, retomaram a proposta apresentada pelos conservadores em abril.

O projeto de lei foi apresentado nesta terça-feira, mas será debatido posteriormente e o processo legislativo poderá levar vários meses.

Fumar causa "enorme pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, com consultas, exames e operações, custando aos contribuintes 3,1 bilhões de libras por ano" (cerca de 4,02 bilhões de dólares ou 23,2 bilhões de reais), afirma o governo.

A proibição da venda de tabaco aos jovens nascidos entre 2006 e 2010 poderia evitar quase 1,2 milhão de mortes por câncer de pulmão até o final do século, de acordo com um estudo liderado pela agência do câncer da OMS e publicado em outubro.

Além desta proibição geracional, o governo britânico quer proibir as pessoas de fumarem em espaços externos, como parques infantis, assim como perto de escolas e hospitais.

