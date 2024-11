Aluno com diabetes é retirado do Enem após sensor disparar

Um jovem de 17 anos foi retirado da sala onde realizava o Enem após o alarme do sensor que controla sua glicemia disparar durante a prova. O caso aconteceu no último domingo (3) em Sobradinho, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O garoto tem diabetes tipo 1 e utiliza um sensor que o ajuda a controlar a glicemia. Ele esteve em uma escola de Sobradinho (RS) no domingo (3) para realizar o primeiro dia de provas do Enem. As informações foram divulgadas por Rudnei Noro, pai do menino, em uma rede social.

Durante a aplicação do exame, o sensor que controla a glicemia do garoto enviou um alerta para o celular, que disparou, apesar de estar desligado e em posse do fiscal. O adolescente, então, foi obrigado a deixar a escola onde prestava o exame, por "perturbar os demais alunos e por ser proibido o uso de eletrônicos", disse o pai.

Segundo Rudnei, o aluno informou na inscrição sua condição de saúde. Mesmo assim, ele reportou que "ao retirá-lo, o informaram que ele não tem direito a uso de uma sala em separado".

"Falam tanto em 'inclusão', mas quando chega na prática, constrangem, humilham, impedem um guri de 17 anos de correr atrás de seus sonhos", desabafou o pai. No comentário da publicação, o Instituto Diabetes Brasil também lamentou o caso. "Um absurdo, por conta de situações semelhantes que lutamos por mais direitos."

Em nota enviada ao UOL, o Inep afirmou que "permitiu o uso de dispositivo eletrônico de aferição de glicose para os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 que informaram ter diabetes no ato da inscrição." O instituto afirmou, entretanto, que nesses casos, "o dispositivo eletrônico ficou dentro do envelope porta-objetos para uso pelo participante nos momentos necessários."

Segundo o Inep, participantes que se sentiram prejudicados por algum erro de aplicação podem solicitar a reaplicação do exame. Essas pessoas terão o direito de fazer as provas em 10 e 11 de dezembro.