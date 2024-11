Zema cobra mais ação e menos debate do governo Lula sobre segurança

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um vídeo publicado neste sábado, 2, nas redes sociais e afirmou que tem visto um governo que não está empenhado em "combater o crime". O chefe do Executivo mineiro recusou o convite de Lula para a reunião de governadores para tratar sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que pretende alterar a estrutura da segurança pública que ocorreu na quinta-feira, 31.

"O que nós temos visto é um governo que tem procurado debater sobre o crime e não combater o crime. Por esse motivo mesmo, eu não fui a Brasília nessa última quinta-feira. Estive lá no dia 26 de março, junto com os governadores do Sul e do Sudeste, levando propostas concretas que servem para combater a criminalidade. Não tivemos nenhuma resposta depois de sete meses. Nós temos de começar fazendo básico. O básico é colocar atrás das grades aquele que é criminoso aqui no Brasil", afirmou Zema no Instagram.

Ao ser convidado pelo Palácio do Planalto para o novo encontro na semana passada, Zema enviou um ofício à Presidência para justificar a ausência, dizendo que a reunião seria apenas um momento para "discursos políticos".

"Aguardo um avanço mais objetivo, com a apresentação de uma proposta de forma prévia aos governadores, para que possamos estudar e nos preparar para uma reunião construtiva com encaminhamentos concretos", disse.

O governador mineiro afirmou ainda que os Estados que integram o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) já debatem o tema e criaram o "Pacto Regional para Segurança Pública e Enfrentamento ao Crime Organizado". No documento, Zema já havia reclamando sobre a falta de retorno do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, aos pontos apresentados pelo grupo.

Em nota divulgada após o ofício de Zema, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que preza pelo diálogo com os entes federativos. "O ministro se colocou à disposição dos governadores para seguir discutindo medidas que possam aprimorar o sistema de segurança pública", informou.

Governador critica falta de preocupação do governo federal com fronteiras

Outro ponto destacado por Zema no vídeo divulgado nas redes sociais é o controle de armas que entram pelas fronteiras do País. Segundo o governador mineiro, o governo federal "em vez de se preocupar muito com os Estados" deveria "se preocupar mais com as fronteiras".

"Nós queremos também que o governo federal, em vez de se preocupar muito com os Estados, se preocupasse mais com as fronteiras. É através delas que entram as drogas, as armas ilegais que são utilizadas pelo crime organizado. Deveria começar a se preocupar em organizar a própria casa", disse.