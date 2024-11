Zelensky diz que 11 mil soldados norte-coreanos estão em Kursk

KIEV, 4 NOV (ANSA) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que pelo menos 11 mil soldados norte-coreanos estão na região de Kursk, território russo na fronteira com Kiev.

Em um discurso, o chefe de Estado ucraniano disse que vem sendo informado pela sua equipe de inteligência sobre as movimentações das tropas enviadas pela Coreia do Norte para ajudar o Exército do Kremlin.

"Vemos um aumento no número de norte-coreanos, mas nenhum aumento na reação dos nossos parceiros", alertou o mandatário.

O Centro de Combate à Desinformação do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia já informou que as "primeiras tropas norte-coreanas já foram alvo de fogo ucraniano" em Kursk.

Os laços entre Moscou e Pyongyang estão mais estreitos do que nunca, como foi claramente demonstrado pelo encontro no Kremlin entre o presidente russo, Vladimir Putin, e a ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Song Hui, que levou uma "saudação profundamente sincera e calorosa" de seu líder Kim Jong-un. (ANSA).

