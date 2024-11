SP continuará com chuvas intensas até o final desta semana; veja previsão

O estado de São Paulo continuará tendo chuva intensa durante até o final desta semana. Chegada de frente fria concentrará maiores acumulados de chuva entre quinta-feira (7) e sexta-feira (8), segundo alerta da Defesa Civil estadual.

O que aconteceu

As chuvas que vêm caindo sobre São Paulo desde o fim de semana não darão trégua. Os acumulados mais significativos deverão ocorrer no oeste e norte paulista, com previsão de chover 50 mm entre segunda-feira (4) e terça-feira (5). As rajadas de vento poderão chegar aos 40 km/h nessas áreas.

Variação de nebulosidade em todo estado. Previsão é de pancadas de chuva isoladas, de fraca a moderada intensidade em praticamente todas as regiões.

Trégua apenas na quarta-feira (6). Segundo a Defesa Civil, o céu seguirá nublado, mas as chuvas perderão intensidade, os acumulados ao final do dia e as rajadas de vento serão menores que nos primeiros dias da semana. A temperatura máxima nas cidades ficará mais alta e aumentará a sensação de abafado.

Nova frente fria chega ao estado entre quinta a sexta-feira. A frente fria avançará pelo sul do país e chegará em São Paulo no final da quinta, trazendo instabilidade para todas as regiões do estado. Ao longo de toda noite de quinta-feira e durante a sexta-feira, haverá condição para pancadas de chuva de forte intensidade, principalmente nos municípios da faixa leste do estado. As rajadas de vento poderão atingir os 70 km/h.

Com frente fria, a temperatura cairá. Na sexta-feira, a máxima não passará dos 21 °C na capital.

A condição de chuva ao longo de toda semana aumento o risco para alagamentos, enxurrada e deslizamentos de terra. A Defesa Civil informou ainda que poderá haver queda de raio e granizo, principalmente na quinta e sexta-feira.

Frente fria se afasta do estado no sábado (9). Com o afastamento da frente fria, ainda haverá momentos com pancadas de chuva isoladas, no entanto os acumulados serão menores. No domingo (10), o céu ficará com poucas nuvens e choverá em pontos isolados, principalmente nos municípios da região norte e faixa leste. As temperaturas subirão mais em relação aos dias anteriores.