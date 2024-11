SAIBA MAIS-Republicanos defendem maioria apertada na Câmara dos EUA, com democratas em busca de tomar 4 cadeiras

Por Moira Warburton

WASHINGTON (Reuters) - Os republicanos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos estão defendendo uma maioria estreita nas eleições presidenciais e parlamentares de terça-feira. Os democratas precisam virar apenas quatro cadeiras para ganhar o controle da câmara baixa do Congresso. Veja abaixo estão algumas das principais disputas a serem observadas:

SUBÚRBIOS DE NOVA YORK

Os democratas estão tentando reconquistar vários distritos nesse Estado tradicionalmente democrata em sua tentativa de reconquistar a maioria na Câmara.

O 4º Distrito Congressional de Nova York votou no democrata Joe Biden por 5 pontos percentuais em 2020, mas enviou o deputado republicano Anthony D'Esposito, ex-policial da cidade de Nova York, para o Congresso em 2022 em meio a uma onda de medo do crime. Ele enfrentará novamente a democrata Laura Gillen, uma advogada que perdeu para ele por 3 pontos percentuais em 2022.

O 17º Distrito de Nova York foi palco de uma das maiores reviravoltas de 2022, quando o deputado Sean Patrick Maloney -- um dos líderes democratas na Câmara -- perdeu sua própria disputa.

O deputado republicano Mike Lawler está agora defendendo a cadeira que conquistou contra o ex-deputado democrata Mondaire Jones.

E, em Hudson Valley, o deputado Marc Molinaro, um republicano moderado que trabalhou para construir uma reputação de bipartidarismo, está defendendo sua cadeira no 19º Distrito contra Josh Riley, que perdeu por apenas 1,6 ponto percentual em 2022.

MAINE: GOLDEN SE DISTANCIA DE COLEGAS DEMOCRATAS

Embora o Maine tenha uma tendência democrata na disputa presidencial, o Estado tem um grande número de eleitores independentes e republicanos, principalmente em distritos rurais, como o 2º.

O deputado democrata Jared Golden frequentemente vota contra seu partido no Congresso e não comparece às reuniões do caucus democrata desde 2021, medidas que ele espera que o tornem mais atraente no 2º Distrito, que tem tendência republicana. O ex-piloto da Nascar Austin Theriault está concorrendo com ele no que as pesquisas de opinião mostram ser uma disputa apertada. A cadeira é um dos principais alvos dos republicanos.

PENSILVÂNIA: DISTRITOS DECISIVOS EM UM ESTADO DECISIVO

A Pensilvânia é um dos principais alvos de ambos os partidos em todos os níveis nesta eleição. No 7º Distrito, a deputada democrata Susan Wild não é estranha a disputas acirradas. Esta é a quarta vez que ela defende sua cadeira em um distrito decisivo, sempre conseguindo vitória por uma margem pequena. Ryan Mackenzie, um deputado estadual republicano, está tentando mudar a cadeira.

No 8º Distrito, o deputado democrata Matt Cartwright está defendendo sua cadeira no norte da Pensilvânia -- que inclui a cidade natal de Biden, Scranton -- onde Trump venceu por 4 pontos percentuais em 2020. Cartwright está enfrentando Rob Bresnahan, um empresário local.

ARIZONA E NEBRASKA: DEMOCRATAS MIRAM NOS REPUBLICANOS DO DISTRITO DE BIDEN

O deputado republicano David Schweikert está defendendo sua cadeira no 1º Distrito do Arizona, que Biden venceu por uma margem estreita em 2020. A cadeira é consistentemente um dos principais alvos dos democratas, mas Schweikert tem conseguido se manter firme desde 2010. Este ano, Amish Shah, médico e parlamentar estadual democrata, tentará destituí-lo.

O deputado republicano em primeiro mandato Juan Ciscomani está defendendo sua cadeira contra Kirsten Engel -- uma ex-parlamentar estadual democrata -- que perdeu para ele por apenas 2 pontos percentuais em 2022. Biden venceu esse distrito fronteiriço por 0,1 ponto percentual em 2020.

O deputado republicano Don Bacon está se defendendo de um desafio do parlamentar estadual Tony Vargas no 2º Distrito de Nebraska, que votou em Biden por quase 7 pontos percentuais em 2020.

CALIFÓRNIA: REPUBLICANOS NA DEFESA EM UM VALE COM MUITAS FAZENDAS

O acesso à água é uma questão importante no Vale Central da Califórnia, onde a agricultura é um setor importante. Os democratas esperam conquistar cadeiras em distritos que elegeram representantes republicanos, mas votaram que em Biden em 2020.

No 13º Distrito, o deputado John Duarte venceu a segunda eleição mais acirrada da Câmara em 2022, com pouco mais de 500 votos separando-o de seu oponente democrata, o parlamentar estadual Adam Gray. Os dois vão se enfrentar novamente agora.

No 22º Distrito, o deputado republicano David Valadao também está enfrentando uma revanche com seu oponente democrata de 2022, Rudy Salas, um ex-parlamentar estadual.

WASHINGTON E OREGON: ELEITORES ESCOLHERÃO OS MODERADOS?

A deputada Marie Glusenkamp Perez, que representa o 3º Distrito do Estado de Washington, é uma das democratas mais conservadoras do Congresso. Ela mudou seu distrito controlado pelos republicanos em 2022, depois que os republicanos indicaram Joe Kent, um candidato de extrema-direita, em vez do titular moderado.

Kent tentará destituir Glusenkamp Perez este ano nesse distrito predominantemente rural no canto sudoeste do Estado. Os eleitores escolheram o ex-presidente republicano Donald Trump por uma margem estreita em 2020, e Glusenkamp Perez venceu por menos de 1 ponto percentual em 2022.

Em 2022, o 5º Distrito do Oregon -- incluindo os subúrbios ao sul de Portland e ao norte de Eugene -- foi um grande sucesso para os republicanos. A deputada Lori Chavez-DeRemer, uma parlamentar estadual republicana, conseguiu a virada depois que os democratas indicaram um progressista em vez de um candidato moderado. Desta vez, os democratas estaduais se uniram em torno de Janelle Bynum, uma ex-parlamentar estadual que já havia derrotado Chavez-DeRemer em disputas estaduais anteriormente.