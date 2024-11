Rondón, Herrera e Savarino lideram convocação da Venezuela para jogos contra Brasil e Chile

O atacante Salomón Rondón e os meias Yangel Herrera e Jefferson Savarino lideram a lista de convocados da seleção da Venezuela para os jogos contra Brasil e Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nesta segunda-feira (4).

Savarino chega em grande momento para esta rodada dupla, em que a 'Vinotinto' recebe a Seleção Brasileira no dia 14 de novembro e visita o Chile no dia 19.

O meia venezuelano é destaque no Botafogo, líder do Brasileirão e que no dia 30 de novembro vai disputar a final da Copa Libertadores com o Atlético-MG.

Os retornos do lateral-esquerdo Renné Rivas e dos atacantes Jhon Murillo e Eric Ramírez são as principais novidades de uma lista sem grandes surpresas.

Dirigida pelo argentino Fernando Batista, a Venezuela ocupa a oitava colocação na tabela das Eliminatórias, com 11 pontos em dez jogos.

- Lista de convocados:

Goleiros: Rafael Romo (Universidad Católica/EQU), Alain Baroja (Always Ready/BOL) e Wuilker Faríñez (Caracas/VEN).

Defensores: Yordan Osorio (Parma/ITA), Nahuel Ferraresi (São/BRA Paulo), Christian Makoun (Levski Sofia/BUL), Miguel Navarro (Talleres/ARG), Alexander González (Emelec/EQU), Jon Aramburu (Real Sociedad/ESP), Carlos Vivas (Deportivo Táchira), Rubén Ramírez (Cusco/PER) e Renné Rivas (Al Taawon/ASA).

Meio-campistas: José Martínez (Corinthians/BRA), Tomás Rincón (Santos/BRA), Yangel Herrera (Girona/ESP), Cristian Cásseres Jr (Toulouse/FRA), Telasco Segovia (Casa Pia/POR), Bryant Ortega (Jeddah SC/ASA), Yefferson Soteldo (Grêmio/BRA), Jefferson Savarino (Botafogo/BRA), Darwin Machís (Valladolid/ESP), Eduard Bello (Barcelona de Guayaquil/EQU), Kervin Andrade (Fortaleza/BRA) e Jhon Murillo (Atlas/MEX).

Atacantes: Salomón Rondón (Pachuca/MEX), Jhonder Cádiz (León/MEX) e Eric Ramírez (Tigre/ARG).

erc/jt/ol/cb/am

© Agence France-Presse