Prejuízo da Fertilizantes Heringer cai 85,5% no 3º trimestre, para R$ 9,1 milhões

São Paulo, 4 - A Fertilizantes Heringer teve prejuízo líquido de R$ 9,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, informou a companhia na sexta-feira, 1º de novembro, depois do fechamento do mercado financeiro. O prejuízo é 85,5% menor do que o registrado em igual período do ano passado, de R$ 62,65 milhões.O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 2,06 milhões, em comparação com Ebitda negativo de R$ 3,45 milhões um ano antes. Já a receita líquida diminuiu 8,3% ante o terceiro trimestre de 2023, para R$ 1,5 bilhão.O volume de entregas da Heringer foi de 696 mil toneladas no terceiro trimestre, queda de 11,2% na comparação anual. Do total de entregas, 10% foram para o milho, 42% para o café, 9% para a cultura da cana-de-açúcar, 19% para a soja e 20% para outras culturas. A empresa disse em comunicado que houve postergação no mercado de soja e antecipação no mercado de café. Além disso, "dificuldades climáticas prejudicaram as entregas neste período, especialmente para cana-de-açúcar", disse a Heringer.O resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 8,2 milhões no terceiro trimestre deste ano, ante resultado negativo de R$ 89,1 milhões um ano antes.