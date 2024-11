Porteiro é agredido em tentativa de roubo a prédio em Higienópolis, em SP

Um porteiro de 28 anos entrou em luta corporal com ao menos três bandidos após tentar impedir o furto de um prédio em Higienópolis, na zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada deste sábado, 2, na Rua Maranhão, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Imagens de câmeras de segurança do edifício indicam que ao menos quatro suspeitos participaram da ação.

O porteiro relatou que, na ocasião, dois homens chegaram até a portaria e se apresentaram como novos inquilinos do prédio. Segundo a secretaria, ele disse à polícia que só autorizou a entrada da dupla porque tinha conhecimento de que novos moradores estavam para chegar ao edifício.

Imagens das câmeras de segurança mostram que os ladrões usavam camisa social branca e quipá, possivelmente para se passar por moradores do bairro - Higienópolis tem forte ligação com a comunidade judaica. Trata-se de uma tática já usada em outras ocasiões para tentar entrar em condomínios na região, como autoridades policiais relataram ao Estadão.

Morador denunciou ação suspeita no prédio

O porteiro contou que, momentos depois de liberar a entrada, um morador denunciou que a dupla estava tentando invadir um apartamento. Após serem descobertos, os criminosos tentaram fugir, momento em que um deles foi impedido e entrou em luta corporal com o porteiro. Os comparsas, então, quebraram um vidro da entrada do prédio e voltaram para ajudar o ladrão.

As imagens mostram que, além da dupla que já havia tentado roubar um dos apartamentos, ao menos outros dois suspeitos aparecem na portaria. Um deles se junta à dupla que invadiu o prédio para tentar agredir o porteiro e o outro fica observando a cena. Após a agressão, fogem rapidamente.

O caso foi registrado como dano e tentativa de furto no 4° Distrito Policial (Consolação). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a autoridade policial analisa as imagens de câmeras de segurança do prédio, visando a identificar os criminosos. Ninguém foi preso até o momento.