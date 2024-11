Plantio da safra de soja 2024/25 atinge 54% da área estimada, diz AgRural

São Paulo, 4 - O plantio da safra brasileira de soja 2024/25 atingiu 54% da área estimada, na quinta-feira passada, 31, em comparação com 36% uma semana antes e 51% no mesmo período do ano passado. Com quase 17 milhões de hectares plantados em apenas duas semanas, o porcentual semeado até agora é o segundo mais alto para esta época do ano, atrás somente dos 60% da safra 2018/19, de acordo com dados da AgRural. O Paraná, que puxava o plantio entre os Estados desde o início da temporada, na semana passada cedeu o posto a Mato Grosso. Mesmo assim, o Estado do Sul já caminha para a reta final e tem o plantio mais acelerado da série histórica da AgRural, iniciada na safra 2005/06. Apesar de alguns pontos do País ainda estarem recebendo chuvas "manchadas", no geral, o plantio caminha bem, favorecido pela melhora da umidade, e as condições das lavouras são boas em todo o Brasil. MilhoO plantio do milho verão 2024/25 alcançava 59% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, até quinta passada, em comparação com 52% uma semana antes e 66% no mesmo período do ano passado, segundo levantamento da AgRural. "As lavouras se desenvolvem bem nos três Estados do Sul, onde a semeadura está praticamente encerrada", destacou. Nos demais Estados do Centro-Sul, "o plantio caminha de acordo com a chegada das chuvas e o avanço da semeadura da soja, que tem a preferência dos produtores nesta época do ano".