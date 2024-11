Saiba como e em quais celulares vai funcionar o Pix por aproximação

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, apresentou o Pix por aproximação em evento ao lado do Google na tarde desta segunda-feira (4). A tecnologia vai funcionar primeiramente para os usuários com o sistema Android em seus celulares. Para todas as pessoas, até fevereiro do ano que vem.

O que aconteceu

"Todos os usuários poderão usar a tecnologia". A tecologia para o Pix por aproximação foi liberada pelo Banco Central em agosto deste ano, no entanto, apesar de dizer que todos, até fevereiro de 2025, poderão usar a nova forma de pagamento, no momento, só usuários do sistema Android com recurso de NFC (Near Field Communication) serão contemplados.

Os usuários precisarão adicionar o Pix à carteira digital do Google. Inicialmente, será necessário cadastrar o Pix no Google Wallet para realizar pagamentos por aproximação, assim como já é feito com cartões de crédito. Até o momento, só poderão cadastrar o Pix por aproximação clientes do PicPay e do C6 Bank. Para clientes Itaú, a nova modalidade de pagamento estará disponível nas próximas semanas.

Inicialmente, nem toda maquininha terá a nova tecnologia. Assim como o Android precisa estar atualizado com NFC, a maquininha precisa estar habilitada com a função de pagamento por aproximação.



Modo noturno para segurança . Para garantir a segurança das transações no Pix por aproximação na carteira digital Google, entre 20h e 6h estará ativo um modo noturno que limita as transferências a CPFs de pessoas com as quais o usuário já realizou transações anteriormente e a CNPJs.

Mais moderno e seguro

Roberto Campos Neto destacou que o objetivo é integrar Pix, open finance e a moeda digital Drex, um projeto pensado desde 2018 . Ele vê a tokenização e a programabilidade dos sistemas de pagamento como essenciais para a interoperabilidade dos serviços financeiros, embora reconheça que a evolução desse processo seja imprevisível.

Combate às fraudes. De acordo com o presidente do BC, a instituição pretende dificultar os critérios para abertura de contas, visando reduzir contas laranja e fantasmas. Em segundo lugar, busca-se conscientizar os usuários sobre os riscos, permitindo programar sistemas de pagamento para horários e contextos mais seguros. E, finalmente, a instituição investe na criação de um banco de dados com inteligência artificial para identificar padrões de fraude, com uma nova funcionalidade prevista para breve.

"Pix tem potencial de transformar as transações financeiras com baixo custo e alta eficiência". Campos Neto comentou que o BC estuda a conexão do Pix ao sistema europeu de pagamento instantâneo. Essa integração, segundo ele, reduziria a necessidade de uma moeda única para blocos econômicos, oferecendo uma alternativa de conexão entre mercados.

Outras formas de pagamento

Google Pay oferecerá outras formas de pagamento por Pix. Além da aproximação, uma das novas opções será a compra diretamente em aplicativos de lojas, sem a necessidade de copiar e colar o código chave no aplicativo do banco. Com um botão direto para a carteira Google, o pagamento poderá ser realizado de maneira mais rápida. Inicialmente, essa função estará disponível apenas para o aplicativo da Zona Azul, utilizado para o estacionamento rotativo em São Paulo, e, em dezembro, será lançada para o McDonald's. De acordo com o Google, outros aplicativos também poderão aderir a essa nova modalidade de pagamento, caso desejem.

Google Pay permitirá pagamentos por Pix em compras feitas em sites pelo Google Chrome no celular. Ao finalizar a compra em qualquer site acessado pelo navegador Google Chrome, o usuário terá a opção de realizar o pagamento diretamente na carteira do Google, sem precisar sair do site ou usar um aplicativo bancário para transferir o Pix, assim como é feito com cartões de crédito já cadastrados na carteira.