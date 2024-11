Petróleo sobe impulsionado por Opep+ e perspectiva de ataque iraniano

Os preços do petróleo voltaram a subir, nesta segunda-feira (4), depois que a aliança Opep+ adiou o aumento de sua produção, e de ameaças renovadas do Irã contra Israel.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, subiu 2,71%, para 75,08 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento em dezembro, avançou 2,85%, para 71,47 dólares. Este é o quarto aumento consecutivo do WTI.

Para Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, este novo aumento de preços se deve, sobretudo, à decisão da Opep e de seus aliados na Opep+ de adiar por um mês o aumento de produção previsto.

Esta é a segunda redução de produção decidida por este mecanismo, que voltará a produzir progressivamente 2,2 milhões de barris que foram cortados anteriormente. Este processo começará em janeiro.

"Eles sempre deixaram aberta a possibilidade de que, em caso de pressões prolongadas sobre os preços, poderiam adiar o aumento" de produção, lembrou Lipow.

O secretário-geral da Opep, Haitham al-Ghais, se disse otimista nesta segunda sobre a saúde da demanda mundial. "A economia americana está bem", resumiu o diretor à margem da conferência ADIPEC em Abu Dhabi.

"Todo o mundo fala da desaceleração na China, mas a China vai bem", acrescentou.

Para Andy Lipow, "as declarações provenientes do Irã no fim de semana acrescentaram algo ao prêmio de risco geopolítico" do barril de petróleo.

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, prometeu responder a Israel por suas "ações contra o Irã e o eixo da resistência", os grupos pró-iranianos na região. O dirigente se referia aos ataques israelenses de 26 de outubro contra lugares militares no Irã.

tu/mr/nn/rpr/mvv

© Agence France-Presse