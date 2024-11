Pelo menos 25 mortos em naufrágio perto das ilhas Comores, diz OIM

Pelo menos 25 pessoas morreram no oceano Índico entre o arquipélago de Comores e a ilha francesa da Mayotte após sua embarcação naufragar, anunciou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Leste e Chifre da África nesta segunda-feira (4).

"A OIM Comores lamenta a morte de pelo menos 25 pessoas após o naufrágio deliberado de sua embarcação provocado por traficantes em frente às ilhas Comores, entre Anjouan e Mayotte, na noite de sexta-feira", declarou a agência da ONU em um comunicado.

Cinco pessoas foram resgatadas por pescadores na manhã de sábado.

Segundo os sobreviventes, viajavam na embarcação 30 pessoas de diferentes nacionalidades, entre elas sete mulheres e pelo menos seis crianças, indicou o comunicado.

Anjouan, uma das três ilhas que compõem a nação dos Comores, está a 70 quilômetros do território francês da Mayotte.

O trajeto entre os dois é uma rota migratória muito frequentada na qual milhares de pessoas perderam a vida, segundo a OIM.

Muitos dos habitantes de Comores que decidem realizar a perigosa travessia para Mayotte pagam contrabandistas para realizá-la em barcos pesqueiros em péssimas condições.

