Paris tem novo perímetro proibido à circulação de carros e motos no centro da cidade

A prefeitura de Paris instaura, a partir desta segunda-feira (4), uma Zona de Tráfego Limitado (ZTL) a veículos e motocicletas de passeio em quatro bairros do centro da capital francesa, abrangendo ruas do 1°, 2°, 3° e 4° distritos. O objetivo da medida, que era uma promessa de campanha da prefeita socialista Anne Hidalgo, é diminuir o ruído e a poluição para 100 mil moradores do perímetro delimitado.

O aspecto humano e ambiental do projeto é relativamente consensual, mas os critérios de aplicação são vistos com desconfiança por motoristas e comerciantes. Segundo o decreto publicado pela prefeitura, entre 350 mil e 550 mil carros atravessam diariamente o interior desse perímetro sem necessariamente parar em algum lugar.

O jornal Le Parisien mostra que, de acordo com os cálculos da prefeitura, o ruído e a poluição devem diminuir 15% nas principais vias afetadas pela interdição, como a avenida da Ópera e o Boulevard Sébastopol, entre outras. Os veículos de moradores, de pessoas que trabalham na área, assim como caminhões de entrega, ônibus, táxis e serviços de motorista por aplicativo continuarão a circular normalmente dentro do perímetro de 5,5 quilômetros quadrados.

?[COMMUNIQUÉ] La Zone à Trafic Limité est aux antipodes de l'objectif d'une ville plus facile à vivre, défendu par le @GpeChangerParis.



??Le contrôle du respect de cette ZTL se présente comme une usine à gaz bureaucratique

??L'impact écologique de cette ZTL sera globalement nul... pic.twitter.com/PzhGKNMqSI ? Changer Paris (@GpeChangerParis) October 31, 2024

O que já virou meme nas redes sociais é que todo motorista e motociclista que tiver como objetivo ir a uma consulta médica, a uma loja ou tiver uma reserva de restaurante, cinema ou teatro também poderá circular nos horários previstos dos respectivos compromissos.

Para não ser multado em € 135 (cerca de R$ 850), valor definido para a infração, o interessado deverá apresentar nota fiscal ou recibo do que foi consumido aos agentes de fiscalização. Um formulário para justificar a presença do carro ou da moto circulando naquela área também será disponibilizado para preenchimento ocasional do visitante no site da prefeitura.

Como os agentes de fiscalização irão conferir quem pode ou não pode estar ali é a grande interrogação. Parando cada carro ou motociclista? A aplicação da medida parece um quebra-cabeças com tantas exceções possíveis. Sem falar nos congestionamentos que podem aumentar com essa fiscalização aleatória.

A compter de Lundi prochain la Mairie de Paris instaure une ZTL dans le centre de la Capitale. Les militaires sont en train d'installer les premiers Check-Points ?? #ZFE #ZTL #SaccageParis pic.twitter.com/V9w5yhDvgG ? Sir Sean Sitges (@SitgesFranck) October 31, 2024

Diante da desconfiança de motoristas e comerciantes, que temem uma queda de faturamento e perda de tempo com a declaração online, a Zona de Tráfego Limitado (ZTL) de Paris entra em vigor em caráter experimental.

Durante cinco meses, agentes da prefeitura vão orientar os motoristas a desviar dessa área se estiverem apenas de passagem. A fiscalização por câmeras automáticas instaladas nas ruas e a aplicação de multas só entrará em vigor em abril de 2025.

De acordo com o Le Parisien, Roma e Milão, na Itália, já adotaram essa medida com resultados diferentes para os comerciantes. Na capital italiana, os pequenos estabelecimentos comerciais foram prejudicados. Já em Milão, as grandes marcas disputam os imóveis de locação para estar dentro da ZTL.