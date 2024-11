Paramilitares do Sudão expulsam civis de vilarejos em ataques violentos

NEW HALFA, Sudão (Reuters) - Salwa Abdallah estava se recuperando de uma cesariana e cuidando de seu bebê de um mês quando soldados da força paramilitar Forças de Apoio Rápido invadiram sua casa no estado de El Gezira, no leste do Sudão, no final do mês passado.

Eles a acusaram de lealdade ao Exército sudanês e a seus aliados, seus rivais em uma guerra de 18 meses. "Eles disseram: 'Você nos matou, então hoje vamos matar você e estuprar suas filhas'", disse ela à Reuters, abrigada sob um lençol improvisado na cidade de New Halfa, onde chegou depois de caminhar por dias com sua mãe idosa e seus filhos.

Ela disse que os soldados as expulsaram de seu vilarejo com chicotes e depois atiraram nelas em motocicletas, o que também foi mencionado por duas outras vítimas do ataque.

A Reuters conversou com 13 vítimas de uma série de ataques intensos e violentos no leste de Gezira nas últimas duas semanas, que afetaram pelo menos 65 vilarejos e cidades, de acordo com ativistas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) diz que cerca de 135.000 pessoas foram deslocadas, em grande parte para os Estados de Kassala, Gedaref e Rio Nilo, que já estão lotados com muitos dos quase 10 milhões de deslocados internos pela guerra devastadora que eclodiu em abril de 2023.

"Estou chocado e profundamente consternado com o fato de que violações de direitos humanos do tipo testemunhado em Darfur no ano passado... estejam se repetindo no Estado de El Gezira. Esses são crimes atrozes", disse a principal autoridade da ONU no Sudão, Clementine Nkweta-Salami, referindo-se aos ataques do ano passado que provocaram acusações de limpeza étnica e crimes contra a humanidade por parte dos Estados Unidos e de outros países.

A guerra desencadeou a fome em todo o país, apagou a maioria dos sinais de um Estado em funcionamento nas áreas controladas pela RSF e provocou temores de fragmentação.

Ambos os lados são acusados de impedir a tão necessária assistência internacional.

Os porta-vozes da RSF e do Exército sudanês não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

ATAQUES DE VINGANÇA

Embora o estado de El Gezira tenha sido alvo de uma violenta campanha de saques desde que a RSF assumiu o controle em dezembro, a deserção de seu chefe no estado desencadeou uma série de ataques de vingança.

O Comitê de Resistência de Wad Madani, um grupo pró-democracia, identificou 169 pessoas mortas desde o início da violência em 20 de outubro, embora em uma declaração tenha dito que havia centenas de outras.

O escritório de direitos humanos da ONU disse na semana passada que houve pelo menos 25 casos de violência sexual, incluindo uma menina de 11 anos que morreu em consequência disso. O escritório também disse que a RSF havia confiscado dispositivos de internet em pelo menos 30 vilarejos e citou relatos de que eles haviam queimado plantações.

O pior incidente foi em al-Sireha, onde o comitê disse que 124 pessoas foram mortas em 25 de outubro.

Um vídeo verificado pela Reuters mostrou soldados da RSF enfileirando homens, muitos deles idosos, e alguns com roupas manchadas de sangue, forçando-os a sangrar.

A RSF negou ter ordenado ambos os ataques e disse que os ataques em Gezira foram o resultado de o Exército ter armado as comunidades locais.

O Exército respondeu enfatizando as campanhas de resistência popular, embora tenha havido pouca evidência de armamento em larga escala de civis em Gezira.

O Sudanese Human Rights Monitor advertiu o Exército contra "deixar os civis... expostos a confrontos diretos e desproporcionais com a RSF", que criticou por não cumprir as promessas de proteger os civis.

Hashim Bashir, um homem deficiente após ter sua perna amputada antes da guerra, disse que os soldados da RSF o expulsaram de sua casa no vilarejo de al-Nayb.

"Eles são muito cruéis... Se você sobrevive aos tiros deles, eles batem na sua cabeça. Se você sobreviver a isso, eles o espancam com um chicote", disse ele, mostrando cicatrizes em sua perna funcional.

Sua sobrinha, Faiza Mohammed, disse que os soldados da RSF não permitiram que eles levassem nada consigo, nem mesmo documentos de identificação.

"Eu me escondi debaixo da cama, mas eles me pegaram, me bateram e arrancaram meu brinco da orelha", disse ela.

(Reportagem de Eltayeb Siddig, em New Halfa; Nafisa Eltahir, no Cairo; Khalid Abdelaziz, em Dubai; Maria Laguna, na Cidade do México, e Milan Pavicic, em Gdansk)