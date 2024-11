Para Haddad, G20 sob a presidência brasileira foi um 'sucesso muito grande'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 4, que o G20 sob a presidência brasileira foi um "sucesso muito grande", sendo a "prova" disso o fato de a África do Sul, que irá presidir o fórum na sequência, ter praticamente incorporado a agenda atual. "Depois de três anos sem comunicados, os comunicados foram todos assinados pelos ministros, tanto os chanceleres quanto os ministros da Fazenda. E a maior prova disso é que a África do Sul praticamente incorporou a sua agenda da presidência no ano que vem, publicamente. Seguir a agenda com o Brasil e acrescentar um toque sul-africano, mas foi muito bem", avaliou.

Haddad falou com a imprensa após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o G20.

A cúpula que reunirá os líderes dos países que formam o grupo será em novembro, no Rio de Janeiro. Haddad voltará a se reunir com Lula ainda nesta segunda-feira, mas para tratar do pacote de corte de gastos.

"O presidente tinha reservado a manhã para as reuniões a respeito do G20, então agora ele tem alguns telefonemas internacionais e aí ele vai me chamar. Depois da reunião com ele eu vou falar com vocês", afirmou o ministro.