Operadora aeroportuária da Espanha cancela ou atrasa 50 voos em Barcelona por tempestade

MADRI (Reuters) - A operadora de aeroportos da Espanha Aena informou nesta segunda-feira que 50 voos que deveriam decolar do aeroporto El Prat, em Barcelona, foram cancelados ou sofreram atrasos graves depois que uma tempestade atingiu a região.

A operadora do aeroporto desviou 17 voos que deveriam aterrissar no El Prat na manhã de segunda-feira para aeroportos alternativos, informou a Aena em sua conta no X.

Uma tempestade de chuva e granizo atingiu a área de Barcelona, no leste da Espanha, na segunda-feira, menos de uma semana depois que as piores enchentes do país mataram pelo menos 217 pessoas na região de Valência, 300 quilômetros ao sul.

A chuva parou no final da manhã de segunda-feira e o aeroporto estava operando novamente, disse um porta-voz à Reuters.

Os serviços de trens urbanos da Catalunha também foram cancelados, afirmou o ministro dos Transportes, Oscar Puente, em um post em sua conta no X.

(Reportagem de Inti Landauro)