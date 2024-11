O que Elon Musk busca com apoio a Trump em eleições nos EUA?

NOVA YORK, 4 NOV (ANSA) - Por Ariel Ferrero - O forte apoio de Elon Musk a Donald Trump não é gratuito: embora partilhem as mesmas posições em questões como a deportação em massa de imigrantes ilegais e a desregulamentação, o CEO da Tesla está em busca de contratos governamentais multimilionários, bem como de benefícios fiscais potencialmente massivos e, talvez, até mesmo de um lugar dentro do governo.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, lançou um amplo esforço para ajudar o ex-presidente a retornar à Casa Branca. O bilionário publica frequentemente mensagens de apoio a Trump na sua plataforma de redes sociais X, onde tem mais de 202 milhões de seguidores.

Nos comícios do ex-presidente, Musk apareceu ocasionalmente no palco para fazer um apelo apaixonado por votos. Ele também doou quase US$ 75 milhões em apoio a Trump durante três meses.

E, nos últimos dias, Musk iniciou uma polêmica doação diária de US$ 1 milhão para eleitores registrados em estados decisivos. O promotor distrital da Filadélfia, Larry Krasner, mais tarde processou o empresário por supostamente administrar uma loteria ilegal.

Para participar do sorteio, as pessoas devem assinar uma petição distribuída pelo America PAC de Musk, prometendo apoio à Primeira e Segunda Emendas. As únicas pessoas elegíveis para assinar são os eleitores registrados em sete estados importantes.

Musk, que também dirige a SpaceX, parece estar alinhado com Trump em uma série de questões, incluindo deportação em massa e desregulamentação. Mas a eleição também tem implicações significativas para as empresas do empresário, muitas das quais fazem negócios com o governo dos EUA e enfrentam disputas com agências federais.

"A relação que Elon Musk tem com o governo federal não tem precedentes", declarou Stephen Diamond, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Clara, especializado em direitos de valores mobiliários.

Mas o que está em jogo para Musk nas eleições de 2024? Por um lado, contratos governamentais no valor de milhares de milhões de dólares.

Várias empresas dirigidas por Musk fazem negócios com o governo ou recebem apoio federal. "Estamos falando de bilhões de dólares por ano", revelou Richard Pierce, professor de direito da Universidade George Washington, especializado em regulamentação governamental. "O presidente tem um tremendo poder discricionário sobre os contratos governamentais".

A empresa aeroespacial de Musk, a Space X, vê os Estados Unidos como um cliente importante. Em junho, a Nasa concedeu à SpaceX US$ 843 milhões para construir um veículo que ajudaria a tirar a Estação Espacial Internacional (ISS) de órbita.

Na semana passada, a Força Espacial dos EUA concedeu à SpaceX mais de US$ 700 milhões para ajudar em uma série de lançamentos nos próximos anos.

A Tesla também recebeu contratos do Departamento de Defesa e do Departamento de Transportes, entre outras agências.

No total, a SpaceX e a Tesla receberam pelo menos US$ 15,4 bilhões em contratos governamentais na última década, de acordo com uma análise do jornal "New York Times".

A Tesla também se beneficiou de bilhões em subsídios federais. Desde 2018, a empresa de veículos elétricos recebeu US$ 9 bilhões em apoio governamental. Os fundos provêm principalmente de um programa que recompensa os fabricantes por não excederem os limites de emissão de carbono.

"Musk está financeiramente interligado com o governo federal", acrescentou Diamond.

Por outro lado, Musk precisa de reguladores que sejam "mais amigáveis" aos seus interesses. Suas empresas estão atualmente envolvidas em uma série de disputas com agências e reguladores federais.

A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) iniciou várias investigações sobre a Tesla por supostos perigos associados à capacidade de direção autônoma.

Enquanto isso, o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB) apresentou queixas contra a SpaceX sobre os termos de um acordo de demissão. A SpaceX processou o NLRB em janeiro, alegando que suas audiências administrativas violavam a Constituição.

As agências federais executam as leis promulgadas pelo Congresso, mas as decisões de aplicação dependem em grande parte das diretivas e decisões tomadas pelo presidente em exercício.

Em agosto, Trump elogiou Musk pela sua disposição em despedir trabalhadores em greve. "Você é o melhor cortador", disse o ex-mandatário a ele.

A campanha do republicano afirmou que o apoio de Musk e de outros empresários destaca a força dos planos econômicos do candidato.

Musk também busca reduções fiscais potencialmente massivas.

Por outras palavras, ele poderia se beneficiar de um grande corte de impostos se Trump vencer as eleições.

A poupança fiscal pode ser o resultado de um plano proposto por Trump no qual Musk assumiria um papel na administração republicana como chefe de uma nova "comissão de eficiência governamental". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.