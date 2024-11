Motociclista morre após ser arrastada por caminhão em SC

Uma jovem de 22 anos morreu neste sábado (2) após ser arrastada por um caminhão enquanto pilotava uma motocicleta em Balneário Camboriú (SC).

O que aconteceu

O caminhão passava pelo cruzamento quando a motociclista se aproximou e não conseguiu parar. Ela, então, atingiu a lateral do veículo. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Após a colisão, a mulher, de 22 anos, ficou presa entre as rodas traseiras do caminhão. A vítima foi arrastada por aproximadamente 50 metros.

O óbito da motociclista foi constatado pelos bombeiros no local. A Polícia Científica foi acionada.

Em nota, a corporação informou que a equipe da Polícia Científica "realizou os exames necessários, fez medições, coletou imagens de vídeo e analisou o contexto geral." Os resultados dos exames e laudos serão encaminhados ao delegado responsável pelo inquérito. Os policiais não puderam detalhar a dinâmica do acidente.

O UOL entrou em contato com a empresa responsável pelo caminhão, e aguarda um retorno.