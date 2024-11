Morre Agnaldo Rayol: por que quedas são mais perigosas para os idosos?

O cantor Agnaldo Rayol morreu hoje, após sofrer uma queda em casa. Ele morava na Zona Norte de São Paulo, e caiu quando foi ao banheiro durante a madrugada. Rayol foi levado ao Hospital HSanp, também no bairro de Santana, com um corte na cabeça, chegou a ser intubafo, mas não resistiu.

Quedas são comuns em idosos, e perigosas

Estima-se que há uma queda para um em cada três indivíduos com mais de 65 anos e que um em 20 deles sofram uma fratura ou necessitem de internação. Dentre os mais idosos, com 80 anos ou mais, 40% sofre acidentes deste tipo a cada ano. Dos que moram em asilos e casas de repouso, a frequência de quedas é de 50%. Os dados são do Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia), de 2020.

Idosos perdem parte do controle neurossensorial que adquirimos com o crescimento. Quando criança, desenvolvemos o equilíbrio. Com o passar da idade, o perdemos. Há também um atraso da conexão cerebral com o músculo (controle neuromuscular). Por isso, os idosos caem mais.

Contudo, especialistas afirmam que é possível evitar quadros de queda através da prevenção, de ferramentas que auxiliam a segurança do idoso e de alguns cuidados médicos periódicos.

O que faz cair?

Imagem: iStock

Os idosos caem por vários motivos, mas os principais são a fraqueza da musculatura, a perda de sensibilidade por distúrbio neurológico —como consequência de doenças crônicas, por exemplo—, a diminuição da qualidade da visão e da audição ou até mesmo o efeito colateral de alguns remédios.

A queda é mais perigosa com o avanço da idade, se comparado a acidentes envolvendo pessoas jovens, pelo fato de acarretar maiores complicações. O idoso normalmente já tem alguma perda de massa óssea, o que facilita fraturas, por exemplo.

Não é tão simples assim...

A queda para um idoso pode ocasionar quadros graves, como perda da funcionalidade, necessidade do uso de órteses, como bengala ou andador e, em casos extremos, deixar o paciente acamado e levar a quadros de tromboembolismo venoso, lesões por pressão (as chamadas "escaras"), infecções e até a morte.

Também existe um lado psicológico importante envolvendo o problema. Após uma queda é muito comum que os idosos sintam medo de cair novamente. Desenvolvendo esse pânico ou medo, a pessoa acaba se limitando cada vez mais e se isola.

Perda óssea é fator crucial

As mulheres caem mais do que os homens, porém a queda masculina costuma ser mais grave, trazendo desfechos piores.

Uma explicação plausível é a de que as mulheres, por terem menor nível de estrógenos em comparação às mulheres jovens, têm mais osteoporose do que os homens, que mantém a proteção da testosterona ao longo da vida. Porém, quando os homens têm osteoporose denota-se maior gravidade e, portanto, as quedas nesses pacientes costumam ter piores desfechos.

O acompanhamento da saúde dos ossos é muito importante na fase mais avançada da idade adulta, uma vez que ossos mais fracos resultam em mais quedas e consequências mais graves.

As fraturas mais graves que o idoso pode apresentar são a de fêmur e o traumatismo cranioencefálico. Sobre o fêmur, existe uma elevada mortalidade do idoso depois de fraturá-lo. Como é uma condição bastante delicada, o risco de mortalidade também envolve o período pós-operatório do quadro.

A fratura de fêmur é uma grande complicação para o idoso pelo tempo de imobilismo. Isso interfere na qualidade geral da musculatura e também na capacidade cardiorrespiratória, além do risco de embolia pulmonar. Devido à idade, dificilmente os pacientes se recuperam 100%.

Dá para prevenir, sim!

Exames periódicos de visão são importantes para minimizar o risco de queda na terceira idade. Outro ponto é realizar atividade de fortalecimento muscular, como a musculação ou pilates, e atividade aeróbica de baixo impacto.

Os exercícios na água são interessantes também, assim como trabalhos de equilíbrio executados por fisioterapeutas. Fazendo exercícios orientados por um profissional capacitado, o idoso sempre terá benefício na qualidade muscular e mobilidade.

O ideal é que a casa do idoso seja adaptada. Retirar potenciais obstáculos (tapetes, por exemplo) é uma saída mais simples, mas também é possível instalar barras de apoio em banheiros, instalar pisos aderentes e usar sapatos fechados atrás e bem amarrados.

Imagem: Rogério Doki/ Arte UOL

Para evitar quedas em casa, a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, do Ministério da Saúde, lista 11 medidas de prevenção:

Evitar tapetes soltos Escadas e corredores devem ter corrimão nos dois lados Usar sapatos fechados com solado de borracha Colocar tapete antiderrapante no banheiro Evitar andar em áreas com piso úmido Evitar encerar a casa Evitar móveis e objetos espalhados pela casa Deixar uma luz acesa à noite, para o caso de precisar se levantar Esperar que o ônibus pare completamente para você subir ou descer Utilizar sempre a faixa de pedestre Se necessário, usar bengalas, muletas ou outros instrumentos de apoio.

Fontes: Natan Chehter, geriatra e médico hospitalista; Elisangela Neto Ribeiro Chaves, geriatra; Nemi Sabeh Jr,, ortopedista e traumatologista; e Luciano Miller, ortopedista e cirurgião de coluna.

*Com reportagem de agosto de 2020