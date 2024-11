Mais de 78 milhões de americanos votaram antecipadamente

WASHINGTON, 4 NOV (ANSA) - Mais de 78 milhões de eleitores americanos votaram antecipadamente nas eleições para presidente dos Estados Unidos, que acontecem nesta terça-feira (5).

De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (4) pela Universidade da Flórida, essa cifra representa quase metade dos cerca de 158 milhões de cidadãos que votaram no pleito de 2020, vencido pelo democrata Joe Biden.

Os EUA permitem a votação antecipada presencialmente ou pelo correio, modalidade que é alvo de acusações não comprovadas de fraudes por parte do ex-presidente Donald Trump.

A candidata democrata Kamala Harris já enviou sua cédula eleitoral por meio do serviço postal e buscou durante toda a campanha incentivar a participação antecipada do eleitorado, tendo em vista que a data do pleito é dia útil, o que pode dificultar o comparecimento de trabalhadores às urnas.

As pesquisas apontam uma disputa acirrada entre Harris e Trump nos principais estados das eleições, e a capacidade de mobilizar o eleitorado pode ser decisiva para o resultado final.

(ANSA).

