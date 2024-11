Liga dos Campeões terá 4ª rodada de reencontros pela Europa

Ancelotti contra o Milan, Xabi Alonso em Anfield, Griezmann em Paris... A quarta rodada da Liga dos Campeões será marcada por muitos reencontros e jogos decisivos.

- Clássico no Santiago Bernabéu -

Apenas dez dias depois de sofrer uma goleada no Clássico contra o Barcelona (4 a 0), o Real Madrid volta ao estádio Santiago Bernabéu nesta terça-feira (5) para enfrentar outro adversário tradicional, o Milan.

As duas equipes precisam vencer: o Real, que não jogou no fim de semana pelo adiamento do duelo contra o Valencia em LaLiga devido às inundações na Espanha, está fora da zona de classificação direta para as oitavas de final e precisa reagir à goleada sofrida para o Barça, dias depois da derrota diante do Lille na Champions.

A situação é parecida para o Milan, que perdeu dois dos três primeiros jogos da Champions e no Campeonato Italiano está distante dos primeiros colocados (7º a 8 pontos do líder Napoli).

O jogo também será o reencontro do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, com o clube onde se tornou lenda como jogador e como treinador.

E o atacante espanhol Álvaro Morata, do Milan, também retornará ao estádio onde nasceu como profissional.

Ambas as equipes já se enfrentaram 15 vezes, com histórico totalmente equilibrado: seis vitórias para cada lado e três empates.

- Xabi Alonso volta a Anfield -

Outro grande momento desta terça-feira será o retorno de Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, a Anfield, estádio onde se tornou ídolo do Liverpool, principalmente pelo título da Champions conquistado em 2005.

Agora à frente do atual campeão alemão, Alonso foi cotado para substituir Jürgen Klopp no comando dos 'Reds' quando o treinador alemão anunciou que não continuaria no clube após o término da temporada passada.

Agora comandado pelo holandês Arne Slot, o Liverpool vive bom momento, sem perder desde meados de setembro, líder do Campeonato Inglês e invicto na Champions, dividindo a liderança com o Aston Villa.

O Leverkusen, por sua vez, não vem mostrando o mesmo desempenho da temporada passada e já está sete pontos atrás do líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique, mas tem boa campanha na Champions, com duas vitórias e um empate.

- Duelo de invictos em Lisboa -

Depois de três rodadas, três equipes continuam invictas, e duas delas vão se enfrentar nesta terça-feira, em Lisboa: Sporting e Manchester City.

Depois de perder a liderança da Premier League no fim de semana, com a derrota para o Bournemouth (2 a 1), o City vai à capital portuguesa enfrentar o time do técnico Rúben Amorim, que a partir da semana que vem assumirá o Manchester United.

Dois dos times revelação neste início de Champions, Monaco e Lille vão enfrentar Bologna e Juventus, respectivamente, em jogos que devem começar a definir a classificação com a fase de liga chegando à metade.

Já o Brest (5º) pode dar um grande salto na tabela se vencer em sua visita ao Sparta Praga, enquanto o Paris Saint-Germain receberá o Atlético de Madrid, em duelo que marcará o reencontro de Luis Enrique com uma equipe espanhola e a volta de Antoine Griezmann à capital francesa.

Em grande fase, o Barcelona visita o Estrela Vermelha em Belgrado e, se vencer, permanecerá na parte de cima da tabela.

Outros dois clássicos do futebol europeu se destacam nesta quarta rodada: o Arsenal visita a Inter de Milão e o Bayern de Munique recebe o Benfica.

Por fim, o surpreendente Aston Villa pode manter a liderança caso consiga um resultado positivo contra o Brugge.

