Irmã do líder da Coreia do Norte diz que exercícios de EUA, Japão e Coreia do Sul justificam reforço nuclear

SEUL (Reuters) - Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que os exercícios militares dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul justificam o reforço nuclear empreendido pela Coreia do Norte, disse o veículo estatal de imprensa KCNA na terça-feira (horário local).

Kim criticou o exercício aéreo realizado pelos países após a Coreia do Norte testar um novo e enorme míssil balístico intercontinental de combustível sólido batizado de Hwasong-19 na semana passada, além de "mais de 20" exercícios militares conduzidos pelos aliados neste ano.

Diante de tais ameaças, a Coreia do Norte não se desviará do caminho do fortalecimento de seu poder de dissuasão nuclear, disse a KCNA.

O lançamento do ICBM da Coreia do Norte na semana passada voou mais alto do que qualquer outro míssil norte-coreano anterior, de acordo com o Norte e com as forças armadas da Coreia do Sul e do Japão, que rastrearam seu voo no espaço antes de ele cair no oceano entre o Japão e a Rússia.

Após o lançamento, as forças aéreas de Coreia do Sul e dos EUA realizaram os primeiros exercícios conjuntos de ataque com munição real envolvendo os drones Global Hawk e Reaper, disparando munições guiadas por GPS em ataques simulados contra alvos inimigos, disse a força aérea da Coreia do Sul.

O lançamento do ICBM na semana passada ocorreu pouco depois de a Coreia do Norte começar a enviar soldados para ajudar na guerra da Rússia na Ucrânia, atraindo uma rápida condenação de Washington e de seus aliados na Coreia do Sul, Japão e Europa, além do secretário-geral da ONU.

Enquanto isso, o líder norte-coreano Kim Jong Un inspecionou na segunda-feira a reconstrução de áreas anteriormente atingidas por chuvas torrenciais e inundações perto da fronteira do país com a China, disse a KCNA na terça-feira (horário local).

(Reportagem de Joyce Lee em Seul)