Índices acionários da China sobem antes de eleição nos EUA

CINGAPURA (Reuters) - Os índices acionários da China subiram nesta segunda-feira, enquanto as ações de Hong Kong oscilaram pouco, com investidores se posicionando para uma semana decisiva com a eleição presidencial e possivelmente um corte de juros nos Estados Unidos, além de um importante encontro de autoridades na China.

O índice SSEC, em Xangai, subiu 1,17%. O índice CSI300 fechou em alta de 1,41%, com seu subíndice do setor financeiro avançando 1,8% e o setor de bens de consumo básicos ganhando 1%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em alta de 0,3%, mas o volume de negociações foi reduzido.

A divulgação de fortes vendas pela BYD fizeram com que suas ações subissem 4,4% em Hong Kong e elevaram o setor junto do setor de energias renováveis e outras indústrias.

A percepção dos mercados de apostas sobre as chances de Donald Trump conquistar a Presidência dos EUA caiu depois que uma pesquisa mostrou Kamala Harris assumindo uma liderança surpreendente em Iowa, um tradicional Estado republicano.

As ações de Hong Kong, em particular, provavelmente serão sensíveis ao resultado da eleição nos EUA e ao risco de uma vitória de Trump levar a novas tarifas. A volatilidade implícita de uma semana para o par dólar/iuan atingiu uma máxima recorde nesta segunda-feira.

O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China se reúne de 4 a 8 de novembro e deve aprovar planos de gastos e de refinanciamento de dívidas com o objetivo de fortalecer os governos locais e apoiar o crescimento econômico do país.

Ainda nos EUA, autoridades do Federal Reserve parecem a caminho de reduzir os custos de empréstimos em 25 pontos-base ao fim de sua reunião em 7 de novembro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei não teve operações.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,30%, a 20.567 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,17%, a 3.310 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,41%, a 3.944 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,83%, a 2.588 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,81%, a 22.965 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,47%, a 3.572 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,56%, a 8.164 pontos.

(Por Tom Westbrook)