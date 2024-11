Indicador Antecedente de Emprego fica estável em outubro ante setembro, mostra FGV

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) ficou estável (0,0 ponto) na passagem de setembro para outubro, permanecendo em 81,7 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp avançou 0,1 ponto.

"A estabilidade observada em outubro sugere um ritmo mais lento para o mercado de trabalho na virada para 2025. Mesmo com os resultados menos favoráveis nos últimos dois meses, o acumulado no ano continua positivo, com 4,4 pontos acima do final de 2023. A desaceleração econômica e a retomada do ciclo de alta de juros são fatores que impactam negativamente a evolução do indicador. Os próximos resultados serão importantes para confirmar se está ocorrendo uma reversão da tendência ou apenas uma acomodação do IAEmp", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante, quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.

Em outubro, quatro dos sete componentes do IAEmp contribuíram positivamente para o resultado. Os melhores desempenhos foram dos itens Tendência dos Negócios de Serviços, com contribuição de 0,6 ponto, e Emprego Previsto de Serviços, com 0,5 ponto. Por outro lado, os destaques negativos partiram dos componentes Tendência dos Negócios da Indústria, com -0,8 ponto, e Emprego Previsto da Indústria, com -0,5 ponto.