Anúncio de corte de gastos do governo pode sair nas próximas horas

Do UOL, em São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (4) que as medidas de contenção de gastos públicos que serão divulgadas pelo governo estão "muito avançadas" do ponto de vista técnico. Ele deu a entender também que o anúncio dessas iniciativas pode ocorrer depois da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tarde de hoje.

Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou, no entanto, que caberá a Lula definir a forma de comunicação das medidas. A expectativa do mercado é que a reunião desta tarde sirva apenas para acertar os últimos detalhes do pacote de ajuste fiscal, que logo em seguida seria anunciado.

Segundo ele, sua viagem à Europa nesta semana, que acabou cancelada a pedido de Lula, estava dependendo da definição das medidas fiscais. "Como o presidente pediu para eu ficar, e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, eu acredito que nós estejamos prontos nesta semana para anunciar", disse.

O ministro já esteve com Lula na manhã desta segunda, mas afirmou que o encontro teve como pauta as reuniões do G20.

Ele disse que há "várias definições" sobre as medidas de gastos e que o presidente passou o fim de semana trabalhando o assunto, em contato com técnicos, mas não apresentou detalhes do pacote.

"Por deferência ao presidente, ele que vai organizar a comunicação, a reunião da tarde tem essa finalidade, vamos aguardar algumas horas, ele que vai definir quem comunica, como comunica. Peço algumas horas para termos um encaminhamento da parte dele", afirmou.

Com agência Reuters