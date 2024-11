Haddad diz acreditar que anúncio do plano de corte de gastos poderá ser feito nesta semana

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta segunda-feira, 4, acreditar que ainda nesta semana será possível anunciar as medidas de corte de gastos. De acordo com ele, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o final de semana trabalhando no assunto. O ministro viajaria à Europa nesta semana, mas ficou no Brasil justamente para dar andamento ao tema.

Questionado se isso daria mais velocidade ao anúncio, Haddad explicou que sua viagem estava dependendo justamente dessa definição, se os anúncios seriam feitos nesta ou na próxima semana. Como "as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico", disse Haddad, a previsão é que o governo esteja pronto para fazer os comunicados nesta semana.

O ministro disse que terá uma reunião ainda nesta segunda-feira com o presidente Lula sobre o tema. Ele esteve agora com Lula, mas para tratar do G20, como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo. Questionado se a Fazenda já teria uma definição relacionada a gatilhos de contenção, Haddad respondeu que a pasta já tem "várias definições que estão muito adiantadas".

"Em relação à Fazenda tem várias definições e que estão muito adiantadas, o presidente passou o final de semana, inclusive, trabalhando o assunto. [Lula] Pediu que técnicos viessem à Brasília para apresentar detalhes para ele. Eu penso que nós estamos na reta final", afirmou Haddad ao voltar do Palácio do Planalto e falar com a imprensa.

Perguntado ainda se o anúncio terá algo focado no crescimento estrutural dos gastos, o ministro respondeu que, em deferência a Lula, que irá organizar como o assunto será comunicado, seria melhor aguardar "algumas horas", em referência a reunião que ocorrerá à tarde.

"Só por deferência ao presidente, ele que vai organizar a comunicação, a reunião nessa tarde tem essa finalidade. Então, por deferência a ele, vamos aguardar algumas horas, porque, afinal de contas, ele que vai definir quem comunica, como comunica, o modelo de apresentação, então, eu peço algumas horas para termos um encaminhamento da parte dele", disse o ministro.