Grupo pró-Palestina protesta diante do David de Michelangelo

FLORENÇA, 4 NOV (ANSA) - Um grupo de ativistas pró-Palestina protestou contra a guerra na Faixa de Gaza em frente ao David de Michelangelo, em Florença, norte da Itália, no último domingo (3).

A obra, uma das principais do artista renascentista, fica na Galleria dell'Accademia, o segundo museu mais visitado da capital toscana.

Com bandeiras e uma faixa em inglês, onde se lia "Pelo fim da ocupação da Palestina por Israel, do apartheid e do genocídio", os manifestantes se posicionaram diante da estátua e permaneceram ali em silêncio, surpreendendo os demais visitantes, que, segundo os ativistas, "participaram com aplausos".

De acordo com o grupo responsável pela ação, a escolha de protestar diante da obra de Michelangelo faz uma alusão à história bíblica entre Davi e Golias.

Representa "simbolicamente o ato de atirar uma pedra com um estilingue no gigante Golias, como os palestinos que lutam todos os dias contra o tirano sionista", disseram os ativistas.

A manifestação na Galleria dell'Accademia durou alguns minutos, até que a segurança pediu aos ativistas que encerrassem o protesto, o que aconteceu sem alardes. (ANSA).

