Fiat mantém liderança no mercado brasileiro em outubro

SÃO PAULO, 4 NOV (ANSA) - Com mais de 51 mil unidades emplacadas, a Fiat garantiu a liderança no mercado brasileiro em outubro.

A marca italiana ficou na ponta da tabela com mais de 9,5 mil veículos à frente da segunda colocada, além de ter alcançado um market share de 20,9%.

Os principais destaques da Fiat foram Strada, Argo e Mobi, pois o trio foi incluído na lista dos 10 carros mais vendidos no mercado nacional no período. No caso do Argo, o veículo alcançou seu maior volume de emplacamento do ano, com 9.265 unidades comercializadas.

A Fiat também celebrou a liderança de vendas em outubro em dois segmentos diferentes: picapes e vans. A Strada, por sua vez, alcançou a marca de 2 milhões de unidades emplacadas no Brasil desde seu lançamento No acumulado do ano, a marca segue como a campeã de vendas ao emplacar 422.116 unidades entre janeiro e outubro, com 21% e market share, e mais de 100 mil veículos à em frente em comparação com a vice-líder. (ANSA).

