Falha na emissão de bilhetes QRCode afeta CPTM e metrô em SP nesta segunda

Passageiros de linhas de trens e metrô de São Paulo enfrentam nesta segunda-feira (4) uma falha na emissão de bilhetes por QRCode.

O que aconteceu

Desde a abertura, às 4h40, algumas estações do Metrô estão com problema na validação das passagens do aplicativo TOP. A Autopass, empresa responsável pelas emissões do bilhete digital por QRCode, foi acionada pelas concessionárias e está trabalhando para normalizar a situação.

O Metrô não soube informar quais linhas e estações são afetadas. O UOL tenta contato com a Autopass para atualizar a informação e saber se há previsão de normalização. Ainda não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Já na CPTM, o problema ocorre desde domingo (3). Segundo a companhia, os validadores dos bloqueios pararam de ler os QRCodes durante a noite, e a falha segue na manhã de hoje.

Algumas estações estão liberando a entrada dos passageiros. A ViaMobilidade explicou que estão recolhendo as passagens TOP dos clientes e os liberando pela catraca para evitar maiores confusões.

O embarque por Bilhete Único e por Bilhetes EMTU não foi afetado. Em nota, as concessionárias informaram ao UOL que os funcionários estão auxiliando e orientando os passageiros em meio ao transtorno.