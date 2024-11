Ex-Rota some após cobrar dívida em SP; corpos são achados em carro queimado

Um ex-PM da Rota e outro homem desapareceram após irem de carro de São Paulo até Campinas para cobrarem uma dívida em um haras. A polícia agora tenta confirmar se os dois corpos encontrados carbonizados em um carro abandonado eram deles.

O que aconteceu

Carro de ex-PM da Rota usado em deslocamento ao haras é o mesmo encontrado em chamas com dois corpos. O ex-PM Fábio Henrique Vieira, 53, se deslocou em um Jeep Compass da capital paulista a um haras em Campinas acompanhado por Ronaldo Felix Gomes, 45, nesta sexta-feira (1º). No dia seguinte, a Guarda Municipal localizou o veículo em chamas na zona rural de Itupeva, a 39 km de Campinas.

Não há maiores informações sobre a dívida que teria sido cobrada pela dupla no haras. A Polícia Civil ainda busca maiores informações sobre o que teria motivado a ida do ex-PM da Rota e do outro homem ao local para onde foram antes do desaparecimento.

Perícia agora tenta confirmar se corpos eram da dupla desaparecida. Eles serão submetidos a exame de DNA e de arcada dentária.

Ronaldo Felix Gomes, 45, estava com ex-PM da Rota em viagem para cobrar dívida em haras em Campinas (SP). Desde então, dupla está desaparecida Imagem: Reprodução

Um dos cadáveres estava com um orifício no crânio semelhante ao ferimento causado por disparo de arma de fogo, segundo laudo pericial. Os corpos foram levados ao IML de Jundiaí, mas as famílias não conseguiram confirmar se pertenciam à dupla desaparecida.

Homem que acompanhou ex-PM da Rota em cobrança em haras tinha antecedentes. Ronaldo Félix Gomes tem registros criminais por roubo e receptação.