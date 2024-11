EUA dizem que Rússia e China protegem e encorajam Coreia do Norte "descaradamente"

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Os Estados Unidos reclamaram nesta segunda-feira da Rússia e da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas por "protegerem descaradamente" e encorajar a Coreia do Norte a violar ainda mais as sanções da ONU, enquanto Pyongyang prometeu acelerar ainda mais a construção de sua "força nuclear".

"A Rússia e a China protegeram descaradamente Pyongyang de qualquer represália ou mesmo condenação de suas ações", disse o vice-embaixador dos EUA na ONU, Robert Wood.

"Protegida de um escrutínio maior de suas atividades que violam as sanções por Moscou e por Pequim, Pyongyang, de maneira que causa nenhuma surpresa, se sentiu encorajada a continuar avançando em seus programas ilegais de mísseis balísticos, nucleares e de armas de destruição em massa", disse.

O conselho de 15 membros se reuniu para discutir o teste de lançamento de um míssil balístico intercontinental feito pela Coreia do Norte na quinta-feira. Wood disse que a Rússia e a China impediram o conselho de emitir uma declaração de condenação, uma medida que precisa de consenso.

O embaixador da Coreia do Norte na ONU, Kim Song, disse ao Conselho de Segurança que Pyongyang aceleraria o desenvolvimento de sua força nuclear para "contrabalançar qualquer ameaça apresentada por Estados com armas nucleares hostis".

A Coreia do Norte está sob sanções do Conselho de Segurança da ONU desde 2006 e as medidas contra o país foram aumentando gradualmente ao longo dos anos com o objetivo de interromper o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos de Pyongyang.