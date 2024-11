Estrangeiros são dopados e furtados por mulheres no Rio de Janeiro

Duas mulheres são procuradas pela polícia por supostamente doparem e furtarem dois homens estrangeiros neste domingo (3), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Norueguês teria chegado no prédio em que mora em Ipanema acompanhado de um amigo, que é alemão, e duas mulheres. As informações foram repassadas para a polícia pelo síndico do edifício.

Grupo chegou ao local por volta das 4h de domingo (3) e perto das 7h, as mulheres deixaram o prédio levando algumas bolsas. O porteiro desconfiou da ação, já que as duas não carregavam os itens ao entrar no edifício, e acionou a polícia.

Agentes do programa Ipanema Presente se dirigiram até o apartamento do homem, que estava trancado. Foram realizadas várias tentativas de contato com o morador, porém sem resposta.

Em certo momento, um dos homens conseguiu verbalizar algo, de forma confusa. Os agentes, então, optaram por arrombar a porta do apartamento para prestar socorro aos homens.

As vítimas foram encontradas em estado de confusão mental, aparentemente sob efeito de substâncias desconhecidas. Segundo o Ipanema Presente, eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Miguel Couto, receberam atendimento médico e foram liberados.

Dois notebooks, relógios, celulares e dinheiro, em dólar e real, foram levados pelas mulheres. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento ao Turista e está sendo investigado pela Polícia Civil.

As autoras ainda não foram identificadas. Ninguém foi preso e a polícia busca imagens de câmeras de segurança e testemunhas.