Espanha envia 7.500 soldados para região inundada; população reclama de lentidão na ajuda

Por Susana Vera e Raul Cadenas

PAIPORTA, Espanha (Reuters) - A Espanha está enviando 7.500 soldados para a região leste atingida por enchentes devastadoras, informou o governo na segunda-feira, diante do crescente descontentamento com a resposta à catástrofe que matou pelo menos 217 pessoas.

O Exército enviou cerca de 5.000 soldados no fim de semana para ajudar a distribuir alimentos e água, limpar as ruas e proteger lojas e propriedades de saqueadores. Outros 2.500 se juntarão a eles, disse a ministra da Defesa, Margarita Robles, à rádio estatal RNE.

Um navio de guerra transportando 104 soldados da infantaria da Marinha, bem como caminhões com alimentos e água, estava se aproximando do porto de Valência, mesmo com uma forte tempestade de granizo atingindo Barcelona a cerca de 300 km ao norte.

Na segunda-feira, as equipes de resgate estavam procurando corpos em garagens subterrâneas, incluindo um estacionamento para 5.000 carros no shopping Bonaire, próximo ao aeroporto de Valência, e na foz de rios onde as correntes podem ter depositado corpos.

O número de vítimas fatais nas piores enchentes da história moderna da Espanha subiu para 217 no domingo - quase todas na região de Valência e mais de 60 no subúrbio de Paiporta.

A raiva dos moradores locais se concentrou nos alertas tardios das autoridades sobre os perigos das enchentes e na percepção de que os serviços de emergência demoraram a responder.

No domingo, alguns moradores de Paiporta jogaram lama no primeiro-ministro Pedro Sánchez, no rei Felipe e em sua esposa, a rainha Letizia, gritando: "Assassinos, assassinos!"

O ministro dos Transportes, Oscar Puente, disse no domingo que o número de mortos se estabilizou porque todas as vítimas na superfície haviam sido identificadas.

As chuvas torrenciais de terça e quarta-feira fizeram com que rios transbordassem, engolindo ruas e andares térreos de edifícios e arrastando carros e pedaços de alvenaria em marés de lama.

Foi o pior desastre relacionado a enchentes na Europa em cinco décadas.

Embora as chuvas tenham continuado durante o resto da semana, não houve mais grandes inundações na área. Na manhã de segunda-feira, a agência meteorológica emitiu um alerta para Barcelona, conforme granizo e chuvas fortes atingiam a segunda maior cidade da Espanha.

(Reportagem de Inti Landauro, Susana Vera e Raul Cardenas)