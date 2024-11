Erupção de vulcão na Indonésia mata ao menos 10

JACARTA, 4 NOV (ANSA) - Ao menos 10 pessoas morreram após a erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, na Indonésia, ocorrida na madrugada entre domingo (3) e segunda-feira (4). O desastre atingiu sete vilarejos, que ainda ardem sob a lava, afetando mais de 10 mil pessoas.

De acordo com o porta-voz do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos, Hadi Wijaya, a lava e as rochas incandescentes atingiram os vilarejos mais perto da cratera, a cerca de quatro quilômetros de distância.

A recomendação das autoridades é para que moradores e turistas mantenham uma distância de ao menos sete quilômetros da cratera do Lewotobi Laki-Laki, situado na ilha de Flores, uma região turística no país, e usem máscaras para evitar os efeitos das cinzas vulcânicas.

"Eu estava dormindo quando de repente a cama balançou duas vezes, como se alguém tivesse batido nela. Então percebi que o vulcão havia entrado em erupção e corri para fora", disse o cabeleireiro Hermanus Mite, de 32 anos, citado pela AFP. "Vi chamas saindo e fugi imediatamente. Havia cinzas e pedras por toda parte. Meu salão também pegou fogo e tudo dentro foi perdido, acrescentou.

De acordo com Abdul Muhari, porta-voz da Agência de Gestão de Desastres da Indonésia (BNPB), mais de 10,2 mil pessoas foram afetadas pelas erupções, que podem se repetir nas próximas horas. (ANSA).

