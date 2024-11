Dólar cai mais de 1%, para abaixo de R$5,80, com mercado à espera de medidas fiscais

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após se aproximar dos 5,90 reais na sessão anterior, o dólar recuou mais de 1% ante o real nesta segunda-feira, para abaixo de 5,80 reais, após o governo Lula indicar que as medidas de contenção de gastos devem ser anunciadas nesta semana, enquanto no exterior a moeda norte-americana também cedia na véspera da eleição presidencial dos EUA.

O dólar à vista fechou o dia com baixa de 1,48%, cotado a 5,7833 reais, depois de ter atingido na sexta-feira o maior valor de fechamento desde 13 de maio de 2020. No ano, porém, a divisa acumula alta de 19,20%.

Às 17h03, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,69%, a 5,7930 reais na venda.

A moeda norte-americana já abriu o dia em queda ante o real, com o mercado repercutindo positivamente o cancelamento da viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa, para que ele se dedicasse a “temas domésticos”, conforme nota divulgada pelo ministério no domingo.

Profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram que a permanência de Haddad em Brasília foi um sinal positivo emitido pelo governo, o que fazia o dólar e as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) despencarem.

O otimismo dos investidores foi reforçado no fim da manhã após Haddad afirmar que as medidas fiscais discutidas pelo governo estão “adiantadas” e que teria uma reunião sobre o tema com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta segunda-feira. Haddad deixou a Fazenda e foi para o Planalto no meio da tarde.

O cenário eleitoral dos EUA era outro fator que reforçava o viés de baixa do dólar ante o real. No fim de semana, uma pesquisa mostrou a democrata Kamala Harris com 47% das intenções de voto em Iowa, um reduto tradicional dos republicanos, contra 44% de seu adversário, Donald Trump.

O resultado do levantamento está dentro da margem de erro, de 3,4 pontos percentuais, mas abriu espaço para que operadores desmontassem parte das operações que precificavam vitória de Trump. Assim, o dólar cedia ante praticamente todas as demais divisas e os rendimentos dos Treasuries tinham baixas firmes.

Às 17h09, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,06%, a 103,880.

O avanço firme do minério de ferro e do petróleo no exterior -- dois produtos importantes da pauta exportadora brasileira -- eram um terceiro fator para o fortalecimento do real frente ao dólar.

Neste cenário, após registrar a cotação máxima de 5,8387 reais (-0,22%) às 9h12, pouco depois da abertura, o dólar à vista marcou a mínima de 5,7562 reais (-1,94%) às 13h14 -- antes mesmo de Haddad ter ido ao encontro de Lula no Planalto para tratar das medidas fiscais.

Pela manhã o relatório Focus do Banco Central mostrou que a mediana das projeções do mercado para o dólar no fim de 2024 passou de 5,45 para 5,50 reais. A projeção de inflação neste ano foi de 4,55% para 4,59% e para o próximo ano passou de 4,00% para 4,03% -- em ambos os casos acima do centro da meta de inflação, de 3%.

No fim da manhã o BC vendeu 14.000 contratos de swap cambial tradicional em leilão para rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024.