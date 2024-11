Como é a dieta de Ana Maria Braga para manter a boa forma aos 75 anos?

Ana Maria Braga, 75, já falou abertamente em algumas ocasiões e entrevistas sobre a "dieta da sopa", tida como um dos segredos para manter sua forma física à medida que se aproxima dos 80 anos.

Reconhecida por sua energia e vitalidade, a apresentadora adotou essa dieta como uma forma eficaz de perder peso e cuidar da saúde. Vale lembrar que Ana não corta nenhum alimento. Para ela, o equilíbrio e a variedade são a chave.

Em sua alimentação diária, ela inclui sopa e também o mamão, que, de acordo com ela, são fundamentais para manter seu corpo em harmonia. A loira já compartilhou que o mamão é um aliado importante para sua saúde intestinal.

O ideal é, claro, não se alimentar somente de sopa. Mas o prato pode ser saudável e ser consumido em qualquer horário, incluindo no jantar —mas depende do que você coloca nele.

O que uma sopa deve conter para ser completa e saudável

Imagem: iStock

Os componentes da sopa podem ser os mesmos encontrados em uma refeição sólida completa, como um prato de arroz, feijão, carne e legumes.

"O importante é saber selecionar e combinar os ingredientes a fim de que a sopa forneça os macronutrientes (carboidratos, gorduras e proteínas), os micronutrientes (vitaminas e minerais) e as fibras em quantidades adequadas", explica o médico nutrólogo Luiz Barbosa.

Fonte de energia, carboidratos não podem faltar em um prato de sopa. Entre as opções, podem ser utilizadas batata-inglesa, batata-doce, mandioca, mandioquinha, inhame, cará. Pode-se usar também milho, arroz, quinoa, macarrão, pão ou torrada como acompanhamento.

No caso das proteínas, elas são o principal nutriente para a manutenção, reparação e formação de músculos e outros tecidos do corpo e contribui para a sensação de saciedade. Nessa lista entram todos os tipos de carnes (bovina, aves, peixes), ovo batido ou cozido, queijos e as leguminosas (feijão carioca, feijão branco, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja).

A inclusão dos legumes e verduras também é indicada pois provê uma variedade de minerais, vitaminas e fibras que melhoram a qualidade nutricional da sopa. Cenoura, chuchu, abóbora, abobrinha, beterraba, tomate, palmito, espinafre, couve, agrião, brócolis são os mais utilizados como ingrediente principal ou adicional.

Além disso, o azeite de oliva pode ser usado no preparo e funciona como fonte de gordura rica em ômega 9, que auxilia no controle do colesterol, elevando o HDL ("bom") e reduzindo a pressão arterial, além de auxiliar na absorção das vitaminas A, D, E, K.

Idosos devem redobrar atenção

Se você decidir seguir qualquer dieta, é fundamental buscar orientação de um profissional qualificado, como um nutricionista ou nutrólogo. Isso garante que você receba acompanhamento adequado e mantenha uma alimentação equilibrada.

Quanto aos idosos, a absorção e as necessidades mudam ao longo dos anos e é preciso prestar atenção na alimentação para evitar deficiências nutricionais e a perda de massa magra, que é inevitável, mas pode ser controlada.

"Os idosos têm risco de desenvolver deficiências de vitaminas e minerais devido a vários fatores, como mudanças no metabolismo, redução da absorção de nutrientes e alterações no apetite. Entre as principais deficiências que as pessoas a partir dos 60 anos enfrentam estão as de vitaminas C, B12 e D e os minerais cálcio, ferro, magnésio, selênio e zinco", lista Marcella Garcez, médica nutróloga.

É preciso fazer também a previdência de músculos. "Quanto mais se cultiva os músculos ao longo da vida, por meio de atividades física e alimentando-se corretamente, mais músculo haverá e, como consequência, mais independência e menos problemas de saúde", aconselha o geriatra Ivan Maziviero de Oliveira.

O consumo adequado de proteínas ajuda a preservar a massa muscular. A recomendação média de ingestão de proteína para idosos é superior em comparação aos adultos —cerca de 1,2 a 1,5 grama por quilo corporal.

*Com informações de reportagens publicadas em 23/10/2023 e 02/06/2021