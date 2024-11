PEQUIM (Reuters) - O Ministério do Comércio da China informou nesta segunda-feira que decidiu entrar com uma ação na OMC contra as medidas compensatórias finais da União Europeia sobre veículos elétricos fabricados no país asiático.

Na semana passada, o ministério confirmou a visita de uma delegação da UE para negociações sobre compromissos de preços na disputa tarifária de veículos elétricos.