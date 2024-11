China apresenta queixa contra UE na OMC por tarifas sobre veículos elétricos

A China apresentou queixa contra a União Europeia na Organização Mundial do Comércio (OMC), na quinta-feira, 31, em função das tarifas impostas pelo bloco a veículos elétricos chineses, segundo comunicado do Ministério do Comércio do país nesta segunda-feira, 4. O documento menciona que a ação visa proteger os interesses da indústria chinesa de veículos elétricos e promover a cooperação global na transformação verde.

Na última semana, a UE anunciou decisão final de tarifar veículos da China em até 35,4%. Em resposta, as autoridades chinesas disseram estar decepcionadas com as medidas "protecionistas" e "se opor firmemente" à iniciativa da UE.

Nos últimos meses, a China iniciou investigações para possivelmente impor tarifas ao conhaque, laticínio e produtos suínos importados da Europa. Fonte: Dow Jones Newswires.