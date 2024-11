Air fryer, aspirador robô e mais: 10 ofertas antecipadas da Black Friday

Para quem não quer esperar a chegada da Black Friday (29) para economizar, o Guia de Compras UOL listou dez ofertas que valem a pena nesta segunda-feira (4). Isso por que várias lojas já estão em temporada de "esquenta", com ofertas em várias categorias de produtos, passando por eletrônicos, itens de casa e mais.

A nossa seleção inclui air fryer, aspirador de pó robô, smart TV, fone de ouvido, lâmpada inteligente, jogo de frigideira e escova secadora. Os descontos são de até 55%. Confira!

Possui seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C, além de timer mecânico de 60 minutos;

Cesto com revestimento antiaderente e capacidade de 5,2 litros.

Apresenta um alto-falante de 50 mm com bobina de alto magnetismo e qualidade sonora para jogos;

Tem arco ajustável e promete um ajuste confortável para uso prolongado, bem como isolamento acústico.

Com este dispositivo de streaming, dá para assistir conteúdos em 4K Ultra HD, com áudio imersivo Dolby Atmos;

Ainda é equipado com a assistente virtual Alexa, para controlar a TV usando a sua voz e encontrar rapidamente seus conteúdos favoritos.

Tem autonomia de bateria para mais de 24 horas de escuta com o estojo de recarga;

Promete um ajuste confortável nas orelhas e permite o controle de música e chamadas por meio dos AirPods.

Este modelo RGB permite a escolha entre mais de 16 milhões de cores e tem potência de 10 Watts;

Com vida útil de 25 mil horas e garantia de um ano.

Possui conectividade com Alexa, função timer e desligamento automático;

Com capacidade de 6,2 litros, é ideal para refeições que servem até 6 pessoas.

Conta com revestimento interno antiaderente e corpo de alumínio;

Ainda tem cabos de baquelite antitérmico, para garantir maior segurança durante o manuseio.

É equipada com processador inteligente AI a5 4K Ger7, que otimiza automaticamente o áudio e o brilho do aparelho;

Conta com a assistente Alexa, que auxilia em diversas funções, bem como três entradas HDMI 2.0 e duas USB.

Possui sensores para evitar quedas e impactos, movendo o aspirador sempre que necessário;

Ainda oferece três níveis de sucção dos resíduos, assim como três modos de limpeza (de cantos, aleatória e em espiral).

Já testamos este produto aqui e mostramos que ele tem tecnologia para proteger os cabelos, como revestimento em nanocerâmica e íons de turmalina (ajudam a reduzir o frizz);

Oferece duas velocidades e três níveis de temperatura.

