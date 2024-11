Bebê brasileira de 1 ano morre em ataque israelense no Líbano

SÃO PAULO, 4 NOV (ANSA) - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou nesta segunda-feira (4) que uma criança brasileira de 1 ano de idade morreu em um ataque de Israel em Beirute, no Líbano.

De acordo com o Palácio do Itamaraty, a pequena Fatima Abbas faleceu no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital libanesa. A ofensiva que matou a bebê aconteceu no último sábado (2).

Até o momento, três brasileiros, todos menores de idade, já morreram desde o início dos bombardeios israelenses no Líbano.

"Ao expressar à família de Fatima Abbas as mais sentidas condolências e estender toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades", informou a nota.

A Força Aérea Brasileira (FAB) já repatriou quase 1,9 mil pessoas e 20 animais de estimação que estavam em território libanês. A aeronave responsável pelo 10º voo de repatriação chegou hoje (4) em Beirute e deverá pousar no país sul-americano amanhã (5). (ANSA).

