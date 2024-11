BCE/Buch: Bancos precisam responder a mudança e garantir resiliência contra riscos futuros

A presidente do Conselho de Supervisão Bancária do Banco Central Europeu (BCE), Claudia Buch, afirmou que os bancos precisam responder a um ambiente em mudança e garantir que sejam resilientes contra riscos futuros, em declaração para reunião do Eurogrupo, nesta segunda-feira, 4. Na ocasião, a dirigente defendeu que manter um setor financeiro resiliente que possa dar suporte à economia real requer um "fortalecimento das instituições europeias".

"O sistema bancário estável é, de fato, uma base fundamental para o crescimento econômico", escreveu no documento. Segundo ela, bancos bem capitalizados estão mais bem equipados para fornecer financiamento à economia real, inclusive durante crises econômicas.

Para Buch, não há indicações de que a regulamentação e a supervisão da Europa tenham se tornado muito conservadoras a ponto de restringirem empréstimos ou o crescimento. No entanto, ela ressalta que a supervisão está sendo reformada para ser mais eficiente e eficaz.

"Relaxar a regulamentação e a supervisão para promover crescimento ou competitividade enfraqueceria a resiliência, causando mais mal do que bem", pontuou.