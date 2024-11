BB Seguridade tem lucro consolidado de R$2,25 bi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A BB Seguridade registrou lucro líquido consolidado de 2,25 bilhões de reais no terceiro trimestre, 6% superior ao resultado apurado no mesmo período do ano anterior, ajudado pelo desempenho da Brasilseg e BB Corretora, mostrou balanço da companhia nesta segunda-feira.

Analistas esperavam, em média, lucro líquido de 2,1 bilhões de reais para o braço de previdência e seguros do Banco do Brasil , conforme estimativas compiladas pela LSEG.

O desempenho foi obtido apesar de uma queda de 6% no resultado financeiro consolidado, para 171 milhões de reais, e recuo de 64% no resultado financeiro ao controlador, em função da retração do saldo médio de aplicações financeiras.

Em paralelo, a companhia também revisou sua projeção para prêmios emitidos da Brasilseg, de crescimento entre 8% e 13% anteriormente para uma estabilidade a aumento de até 3%, conforme fato relevante ao mercado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)