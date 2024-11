Barragem da era romana protege vilarejo na Espanha das enchentes

MADRID, 4 NOV (ANSA) - Uma barragem da era romana poupou a pequena cidade de Almonacid de la Cuba, em Aragão, na Espanha, de ser atingida pelas enchentes que assolaram parcialmente o país no último 29 de outubro.

Imagens divulgadas pela mídia local mostram que a barragem de 34 metros de altura, datada do século 1 d.C., conseguiu proteger o vilarejo de 227 moradores, localizado na província de Zaragoza, da fúria do rio Aguavivas, que transbordou após as fortes chuvas.

"A barragem evitou inundações na cidade. Temos que agradecer", disse o prefeito de Almonacid, José Enrique Martínez, ao jornal 'Heraldo de Aragón'.

A tragédia na Espanha deixou ao menos 217 mortos, sendo que dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.