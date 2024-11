Ataques israelenses deixam 10 mortos em Gaza e mantêm pressão sobre o norte

CAIRO (Reuters) - Ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 10 palestinos em Gaza na segunda-feira, com sete mortos em um ataque a duas casas na cidade de Beit Lahiya, ao norte de Gaza, e três vítimas fatais em um ataque a uma casa no campo de Nuseirat, no centro do enclave, disseram médicos à Reuters.

Várias pessoas ficaram feridas em ambos os ataques, disseram eles, acrescentando que as forças israelenses enviaram tanques para o nordeste do campo de Nuseirat no início da segunda-feira.

Israel mandou tanques para Jabalia, Beit Hanoun e Beit Lahiya em 5 de outubro de 2024, dizendo que pretendia impedir o Hamas de se reagrupar.

Os palestinos disseram que as novas ofensivas aéreas e terrestres e as retiradas forçadas foram uma "limpeza étnica" com o objetivo de esvaziar duas cidades do norte de Gaza e um campo de refugiados de sua população para criar zonas de proteção. Israel nega isso, afirmando que está combatendo os militantes do Hamas que lançam ataques de lá.

O escritório de mídia do governo de Gaza, dirigido pelo Hamas, calculou em 1.800 o número de palestinos mortos desde 5 de outubro. Disse que outros 4.000 ficaram feridos.

Não houve confirmação do número pelo Ministério da Saúde do território e Israel acusou repetidamente o escritório de mídia do Hamas de exagerar os números dos mortos.

Israel disse que suas forças mataram centenas de atiradores palestinos e desmantelaram a infraestrutura militar em Jabalia no último mês.

A guerra eclodiu depois que militantes liderados pelo Hamas atacaram Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e levando 251 reféns para Gaza, de acordo com os registros israelenses.

As ofensivas retaliatórias de Israel mataram mais de 43.300 palestinos, segundo as autoridades de Gaza, e reduziram a maior parte de Gaza a escombros.

