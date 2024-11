Ataque russo mata 3 pessoas na região ucraniana de Kharkiv, diz polícia

(Reuters) - Um ataque russo na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, no final do domingo, matou três civis e feriu mais um, informou a polícia regional nesta segunda-feira.

As forças russas usaram uma bomba aérea para realizar o ataque, que danificou casas e uma instalação médica, disse a polícia no aplicativo de mensagens Telegram.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, e a região circundante têm sido alvo de constantes ataques russos desde que Moscou lançou uma invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

(Reportagem de Yuliia Dysa)