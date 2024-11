Ancelotti defende paralisação de futebol após chuvas na Espanha

ROMA, 4 NOV (ANSA) - O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, afirmou nesta segunda-feira (4) que não há clima para falar de futebol após a Espanha, principalmente a região de Valência, ter sido duramente atingida por uma tempestade que deixou mais de 200 mortos.

O italiano elogiou a decisão de o jogo entre os merengues e o Valencia, válido pela 12ª rodada da LaLiga, ter sido adiado, mas questionou a realização do embate contra o Milan, agendado para amanhã (5), pela Liga dos Campeões.

"O futebol é uma celebração. Você pode comemorar quando todos estão bem, mas quando as pessoas não estão, não há necessidade de festa. O futebol tem que parar na minha opinião, porque ele é a coisa mais importante dentre as menos importantes. No entanto, não somos nós que estamos no comando e temos que nos adaptar", disse o comandante em uma coletiva de imprensa.

"Estamos perto de Valência e de todas as cidades envolvidas, foi uma semana trágica e estamos muito tristes. O sentimento é o de falar o mínimo possível sobre futebol, mas é a nossa profissão. Teremos uma partida importante, especial, contra o Milan, mas fica em segundo plano", acrescentou.

Após o Real não ter entrado em campo no último fim de semana, os espanhóis receberão o Milan no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Na Champions League, os merengues estão em 12º, com seis pontos, enquanto os rossoneri ocupam a 23ª colocação, somando três. (ANSA).

